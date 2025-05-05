Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создан эффективный аналог омолаживающим тканевым маскам для лица

JCD: создана разлагаемая маска, стимулирующая синтез коллагена в коже
close
Pexels

Ученые из Института силикатных исследований Фраунгофера (Fraunhofer ISC) разработали полностью биоразлагаемую маску для лица, которая стимулирует выработку коллагена, способствуя омоложению кожи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmetic Dermatology (JCD).

Маска состоит из подушечек из силикагелевого нетканого материала, которые при контакте с активирующим раствором растворяются на поверхности кожи, высвобождая ортосиликатную кислоту. Ортосиликатная кислота — это природная форма кремния, присутствующая в растениях и организме человека. Она играет ключевую роль в формировании соединительной ткани.

Прототип маски включает пять подушечек, предназначенных для области под глазами, лба и уголков рта. Подушечки смачиваются активирующим раствором и оставляются на коже на определенное время для воздействия.

Исследования in vitro подтвердили, что ортосиликатная кислота эффективно стимулирует выработку коллагена в коже. Клинические испытания, проведенные независимым институтом дерматологических исследований Dermatest, также показали успешные результаты. Добровольцы отметили снижение глубины морщин, повышение упругости и увлажненности кожи еще до завершения четырехнедельного этапа испытаний.

Ученые отметили, что маска полностью биоразлагаема и не содержит ингредиентов, вызывающих токсикологические опасения. В отличие от стандартных тканевых и силиконовых масок она не образует целлюлозных отходов, что снижает нагрузку на системы очистки воды.

Ранее ученые выяснили, что холодная вода запускает обновление клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами