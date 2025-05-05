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Ученые раскрыли последствия вымирания всей жизни в океане

NatComms: безжизненные океаны повысят концентрацию углерода в атмосфере на 50%
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unsplash.com

Норвежские ученые из исследовательского университета NORCE смоделировали ситуацию, в которой в океанах Земли исчезла любая жизнь — от микроскопического планктона до гигантских китов. Доклад опубликован в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда использовала Норвежскую модель системы Земли (NorESM), чтобы смоделировать два сценария: один — с нормальной морской экосистемой, другой — с полностью безжизненным океаном.

Результаты показали, что без биологического углеродного насоса (процесса, при котором организмы переносят углерод в глубины океана) способность моря поглощать углекислый резко снижается.

«Если убрать всю морскую жизнь, океан потеряет значительную часть своей способности удерживать углерод, и его концентрация в атмосфере вырастет примерно на 50%», — объясняет ведущий автор исследования Джерри Тджипутра.

Интересно, что при исчезновении морской жизни часть углерода начинают поглощать наземные экосистемы — примерно половину того объема, который раньше уходил в океан. Однако этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потерю.

Исследование опровергает распространенное мнение, что поглощение углекислого газа океаном зависит в основном от физических и химических процессов. Оказалось, что без живых организмов поверхностные воды насыщаются углеродом, и океан теряет способность забирать его из атмосферы.

Хотя полное исчезновение морской жизни — маловероятный сценарий, исследование показывает, насколько критически важны здоровые океаны для климата.

Ранее ученые нашли «горячие пояса» океанов с рекордным потеплением.

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