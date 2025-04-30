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Стало известно, какие люди реже уходят из жизни от болезней сердца

JAHA: генетически высокая мышечная сила защищает мужчин от болезней сердца
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Ученые из Университета Ювяскюля (Финляндия) установили, что у мужчин с генетически высоким уровнем мышечной силы снижен риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — независимо от уровня физической активности. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В научной работе использовались данные почти девяти тысяч мужчин из старшей финской когорты близнецов (братьев, родившихся до 1958 года). Участники заполнили анкеты, в которых указали информацию о своем образе жизни — уровне физической активности, курении, употреблении алкоголя, индексе массы тела и уровне образования. Дополнительно ученые провели генетический анализ биоматериала участников.

Ключевым инструментом стал полигенный показатель — совокупность сотен тысяч генетических вариантов, связанных с силой захвата кисти. Он позволил оценить, как унаследованная склонность к более высокой мышечной силе влияет на здоровье и риск преждевременной смерти.

Результаты показали, что мужчины с сильными мышцами реже уходили из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Причем этот эффект сохранялся даже при низкой физической активности и после учета других факторов, таких как курение и избыточный вес.

«Связь между большей унаследованной физической силой и более низким риском смерти сохраняется независимо от того, насколько человек активен в свободное время», — уточнила автор исследования, докторант Пяйви Херранен.

У женщин подобной зависимости выявлено не было. Исследователи предполагают, что это может быть связано с биологическими и экологическими отличиями, влияющими на сердечно-сосудистое здоровье у разных полов.

Ранее была найдена неожиданная причина сотен тысяч смертей от болезней сердца.

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