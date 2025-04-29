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Ученые случайно доказали «безумную» гипотезу из 1950-х о жизненно важном витамине

SciAdv: витамин B1 существует в организме в сверхнеустойчивой форме
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Depositphotos

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде впервые стабилизировали в воде крайне неустойчивую молекулярную структуру — карбен, что подтвердило гипотезу 1958 года о роли витамина B1 (тиамина) в метаболизме. Исследование опубликовано в научном издании Science Advances (SciAdv).

В 1958 году химик Рональд Бреслоу предположил, что тиамин участвует в биохимических реакциях, временно превращаясь в карбен — сверхреактивную молекулу, существующую доли секунды. Однако карбены мгновенно разрушаются в воде, что ставило под сомнение их роль в организме.

Команда опровергла это ограничение 67 лет спустя, создав защитную «броню» для карбена, которая сохраняла его стабильность в воде до полугода.

«Люди считали эту идею безумной, но Бреслоу оказался прав», — отметил соавтор исследования, химик Винсент Лавалло.

Ученые синтезировали молекулу-контейнер, изолирующую карбен от воды. С помощью микроскопии высокого разрешения они подтвердили: защищенный карбен остается неизменным, что доказывает его потенциальную биологическую роль.

Вода — идеальный растворитель: безопасный, дешевый и экологичный. Стабилизация карбенов в ней позволит сократить использование опасных химикатов, отметили ученые.

Изначально исследователи изучали реактивные молекулы вообще, а не гипотезу Бреслоу. Результат стал примером научной науки, меняющей представления о возможном.

Ранее ученые совершили первый за 160 лет прорыв в ботанике.

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