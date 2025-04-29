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Ученые раскрыли многолетнюю тайну преобразования углекислого газа в топливо

JACS: открыты причины деградации катализаторов при искусственном фотосинтезе
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Ariffin Mohamad Annuar

Американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Национальной ускорительной лаборатории SLAC раскрыли фундаментальные механизмы, ограничивающие эффективность медных катализаторов — ключевых компонентов систем искусственного фотосинтеза. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS).

С помощью методов современной рентгенографии команда впервые наблюдала, как наночастицы меди изменяются в процессе электрохимического восстановления CO2.

Применение малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) позволило выявить два конкурирующих механизма деградации: миграцию и коалесценцию частиц (объединение наночастиц в крупные кластеры), а также созревание Оствальда — растворение мелких частиц и их осаждение на более крупных фрагментах.

«Наши наблюдения показали, что в первые 12 минут доминирует процесс миграции, после чего активируется созревание Оствальда», — поясняет соавтор исследования Уолтер Дрисделл.

Полученные результаты открывают новые возможности для создания стабильных каталитических систем. Ученые уже планируют тестировать защитные покрытия и методы легирования, которые могли бы значительно продлить срок службы катализаторов для преобразования углекислого газа в жидкое горючее.

Ранее ученым впервые удалось искусственно воссоздать фотосинтез растений.

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