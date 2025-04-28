Скорость превращения промышленных отходов в камень шокировала ученых

Geology: сталелитейные шлаки преобразуются в горные породы всего за 35 лет

Шотландские геологи из Университета Глазго сделали неожиданное открытие — отходы сталелитейного производства могут превращаться в твердую породу всего за несколько десятилетий. Это ставит под сомнение традиционные представления, что формирование горных пород — процесс, занимающий миллионы лет. Открытие опубликовано в научном журнале Geology.

Команда описала новый «быстрый антропокластический цикл», в котором человеческие материалы включаются в природные геологические процессы с беспрецедентной скоростью.

Ученые изучали двухкилометровый участок побережья в Камбрии на северо-западе Англии, где с XIX века скопилось около 27 млн кубометров металлургического шлака.

Под воздействием морской воды и воздуха реактивные элементы шлака — кальций, железо, магний и марганец — вступают в химические реакции, образуя природные цементы, такие как кальцит и гетит.

Эти вещества связывают частицы отходов, превращая их в камень всего за 35 лет. Точную датировку процесса удалось установить благодаря находкам: монете 1934 года и алюминиевой банке с дизайном, который появился не раньше 1989 года.

Открытие имеет серьезные экологические последствия. Быстрое образование каменистых платформ на побережьях может нарушить местные экосистемы, повлиять на биоразнообразие и усложнить борьбу с последствиями изменения климата, включая повышение уровня моря.

Ученые предупреждают: у человечества может быть всего несколько десятилетий, чтобы пересмотреть стратегии утилизации промышленных отходов, прежде чем они превратятся в необратимую часть геологической среды.

Исследователи планируют изучить аналогичные свалки в других странах, чтобы оценить глобальный масштаб этого явления. По их мнению, подобные процессы уже происходят во многих промышленных регионах мира, но пока остаются незамеченными.

Ранее ученые нашли в океане поедающие пластик грибки.