Развеян миф о пользе фабричного овсяного молока

Daily Mail: в фабричном овсяном молоке много воды и мало клетчатки

При приготовлении овсяного молока хлопья подвергаются тщательной обработке, что лишает напиток полезной клетчатки. Кроме того, такое альтернативное молоко состоит в основном из воды. Об этом изданию Daily Mail рассказала кардиолог Сара Берри из Королевского колледжа Лондона.

Врач объяснила, что овсяное молоко в последние годы обрело популярность как более «полезная» альтернатива традиционному коровьему. Считается, что регулярное употребление овсяного молока нормализует уровень сахара и холестерина в крови. Однако, по словам доктора Берри, эти заявления могут быть ошибочны, если речь идет о напитке, приготовленном в фабричных условиях.

Специалист уточнила, что для удобства использования овес для такого молока тщательно обрабатывают и измельчают. Этот процесс значительно снижает содержание в сырье клетчатки — полезных растительных волокон. Именно они продлевают чувство сытости и нормализуют уровень холестерина в крови, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, полученную массу впоследствии смешивают с большим количеством воды, что также не наделяет напиток дополнительными полезными свойствами. Количество чистого овса в итоговом продукте может при этом сократиться до 10%. По подсчетам кардиолога, для снижения уровня холестерина нужно выпивать три стакана (750 мл) овсяного молока в день.

Врач отметила, что любители овсяного молока могут попытаться приготовить его самостоятельно. Внешний вид продукта при этом может отличаться от привычного, но клетчатки в нем будет больше.

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