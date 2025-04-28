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Создан простой тест для предсказания риска сердечных заболеваний

EHJ: простой тест поможет точнее выявлять риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Shutterstock

Почти 60 лет основным методом выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) оставалось измерение уровня холестерина в крови. Однако ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Гарвардского университета в США выяснили, что комбинация двух липопротеиновых маркеров дает более точную оценку риска, чем традиционные тесты. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Холестерин не циркулирует в крови сам по себе — его переносят особые частицы, липопротеины. Три из четырех основных типов липопротеинов содержат белок аполипопротеин B (apoB), который связан с накоплением холестерина на стенках сосудов и развитием атеросклероза. Однако стандартные тесты измеряют общий уровень холестерина, а не число его «переносчиков».

Новое исследование охватило данные более 200 тысяч человек без истории сердечно-сосудистых заболеваний из базы UK Biobank. Исследователи проанализировали количество и размеры липопротеинов, несущих apoB, и отслеживали состояние участников в течение до 15 лет.

Оказалось, что лучше всего риск сердечно-сосудистых заболеваний предсказывает не сам уровень холестерина, а общее число частиц, несущих «плохой холестерин», то есть количество apoB. Более того, стандартные тесты могут недооценивать риск примерно у одного из двенадцати пациентов — а это важно, поскольку 20–40% первых сердечно-сосудистых событий заканчиваются смертью.

Также ученые выявили важность еще одного маркера — липопротеина(a), уровень которого в основном определяется генетикой. Хотя он составляет менее 1% всех «плохих» липопротеинов, в некоторых случаях его повышенные значения значительно увеличивают риск.

«Наши результаты показывают, что измерение apoB и липопротеина(a) может заменить стандартные анализы холестерина и дать более точную картину риска. Эти тесты уже доступны и достаточно просты для массового применения», — отметил Клеменс Виттенбекер, один из авторов исследования и профессор Технологического университета Чалмерса.

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