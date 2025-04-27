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Древней Британии угрожали айсберги размером с город, выяснили ученые

NatComms: 20 тыс. лет назад в водах Великобритании дрейфовали ледяные горы
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Ученые из Британской антарктической службы нашли среды древней ледниковой катастрофы у побережья Великобритании. Они обнаружили следы огромных айсбергов, дрейфовавших менее чем в 150 км от восточных берегов архипелага 18–20 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

По словам специалистов, характерные отметины представляли собой борозды шириной в сотни метров. Их оставили столообразные ледяные горы шириной от пяти до нескольких десятков километров и толщиной до 200 метров.

Находка свидетельствует, что в последний ледниковый период Британский и Ирландский ледяные щиты имели шельфовые ледники — плавучие платформы, подобные окружающим сегодня Антарктиду. Их разрушение привело к катастрофическому сбросу гигантских айсбергов в океан.

«Около 18 тысяч лет назад мы видим резкую смену — от редких гигантских айсбергов к множеству мелких. Это указывает на коллапс шельфовых ледников», — отметила соавтор исследования, доктор Келли Хоган.

Аналогичный процесс наблюдался в 2002 году в Антарктиде, когда за неделю разрушился шельфовый ледник Ларсен B. Последующее ускорение ледников вызвало резкий подъем уровня моря.

Ученые продолжают изучать морские отложения, чтобы точнее датировать события прошлого и понять, что именно — изменение климата или внутренние процессы — стало спусковым крючком для ледниковой катастрофы. Эти данные могут стать ключом к прогнозированию будущего нашей планеты.

Ранее исследователи предупредили о шансе столкновения крупнейшего айсберга в мире с одном из британских островов.

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