Новая гусеница-«некромант» с Гавайев шокировала ученых своими повадками

Science: гавайские хищные гусеницы украшают себя останками своих жертв

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа описали новый вид хищных гусениц с шокирующей особенностью поведения – они носят на своих шелковых чехлах фрагменты тел пожранных насекомых. Открытие опубликовано в журнале Science.

Эти существа эндемичны для острова Охау и получили неофициальное название «собиратель костей» за свою уникальную тактику. Хищники питаются насекомыми, попавшими в паучью паутину, украшают свой защитный кокон головами муравьев и крыльями мух, а также практикуют каннибализм.

«Другие хищные гусеницы делают странные вещи, но этот вид превзошел все ожидания», — заявил ведущий исследователь Дэн Рубинофф.

Анализ ДНК показал, что вид существует не менее 6 млн лет – дольше, чем сами Гавайские острова.

Ученые предполагают, что «костный» камуфляж помогает гусеницам маскироваться от пауков, чью добычу они воруют, защищаться от хищников и, возможно, общаться с сородичами.

За 20 лет исследований найдено лишь 62 особи этого редкого вида. Популяция сохранилась на небольшом участке горного леса, но теперь сталкивается с угрозой от инвазивных видов.

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