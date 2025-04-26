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В Барселоне нашли редкую средневековую лодку, затонувшую около 600 лет назад

The Guardian: в Испании выкопали большое судно XV-XVI веков постройки
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Испанские археологи нашли останки крупного средневекового судна в ходе раскопок на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне. Обнаруженная лодка затонула в XV--XVI веках. Об открытии сообщает газета The Guardian.

Судно длиной 10 метров и шириной три метра сохранилось на глубине пяти метров ниже уровня моря. Его корпус, скрепленный деревянными и железными гвоздями, пересекают более 30 изогнутых деревянных ребер. По словам ученых, конструкция типична для средневековых лодок Средиземноморья и Европы.

Сохранившаяся древесина оказалась очень хрупкой, поэтому ее постоянно нужно увлажнять и прикрывать песком, чтобы предотвратить разрушение.

Реставратор Делия Эгилус пояснила, что для дальнейшего изучения судно придется разбирать по частям. После детального анализа его перевезут в специальное помещение, где обработают водорастворимым воском для сохранности.

Ученые надеются, что исследование объекта поможет лучше понять технологии судостроения средневековья. Интересно, что 17 лет назад в Барселоне уже находили лодку XV века, но она относилась к кантабрийскому, а не средиземноморскому типу.

Эксперты также планируют изучить состав древесины и смолы, чтобы определить, где именно было построено судно.

Ранее в Турции нашли возможные останки библейского Ноева ковчега.

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