Названы лучшие диеты для здоровья почек

Лучше всего от хронических болезней почек защищают противовоспалительные диеты, богатые фруктами, овощами и полезными жирами. К такому выводу пришли ученые из Исфаханского университета (Израиль). Результаты исследования опубликованы в Journal of Health, Population and Nutrition (JHPN).

Ученые провели систематический обзор предыдущих исследований, чтобы изучить связь между индексом воспаления в рационе и хронической болезнью почек, а также предполагаемой скоростью клубочковой фильтрации (СФК). Она отражает количество миллилитров плазмы крови, профильтровавшейся во всех клубочках почек за одну минуту. СКФ — важный показатель функционального состояния почек.

В результате анализа 13 работ ученые обнаружили, что высокие показатели индекса воспаления в рационе связаны со значительно более высокой вероятностью развития хронической болезни почек и низкой расчетной скоростью клубочковой фильтрации. К воспалительным диетам ученые отнесли «западную» диету и диету «с высоким гликемическим индексом» . Они богаты простыми углеводами, сахаром, переработанным мясом и насыщенными жирами.

Питание, снижающее воспаление в организме, напротив, оказывало защитное действие. Одним из примеров такого полезного рациона ученые назвали средиземноморскую диету. Она предполагает употребление в пищу продуктов преимущественно с мононенасыщенными жирами (таких как авокадо, сливочное масло, орехи, жирная рыба). В противовоспалительном рационе также повышена доля овощей, фруктов, бобовых и злаков. Молочные продукты и мясо при этом потребляется в ограниченном количестве.

Ранее врач рассказал, в каких случаях спорт может быть опасен для почек и печени.