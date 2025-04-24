Названы онкозаболевания, которые до сих пор трудно поддаются излечению

Среди всех онкозаболеваний пока сложнее всего лечить колоректальный рак, а также рак желудка и поджелудочной железы, – рассказала «Газете.Ru» вице-президент «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова.

«Пока не решена до конца проблема лечения колоректального рака. Этого рака очень много в объеме заболеваемости, поэтому он создает большую проблему. Тяжелым остается пока лечение рака желудка, поджелудочной железы», – объяснила Смирнова.

При этом 20 лет назад, по ее словам, фатальным заболеванием считалась меланома, этот диагноз звучал в свое время как абсолютный приговор.

«С появлением иммуноонкологических препаратов — пембролизумаба, ниволумаба — ситуация существенно поменялась и пациенты живут многие годы. Рак молочной железы был первым из раков, который стал излечиваться так хорошо, что с пациентов стали вообще снимать этот диагноз. То есть пациенты стали излечиваться радикально. Большие успехи мы наблюдаем в лечении рака почки. Существенные прорывы в лечении рака легкого, который тоже раньше был очень тяжелым диагнозом. После постановки такого диагноза многие пациенты умирали в течение года. Это изменилось с приходом иммуноонкологической и таргетной терапии. Рак простаты тоже стал излечиваться», – добавила Смирнова.

О новых российских лекарствах от рака, онкологических заболеваниях, с которыми удалось справиться, а также о тех, которые до сих пор остаются трудноизлечимыми, – в интервью Смирновой «Газете.Ru».

Ранее в России впервые в мире создали молекулу, определяющую рак простаты по двум маркерам.