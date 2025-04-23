Ученые открыли «невозможные» вспышки света, нарушающие законы времени

Международная группа физиков из Ростокского (Германия) и Бирмингемского (Великобритания) университетов обнаружила удивительное явление — кратковременные вспышки света, которые словно возникают из ниоткуда и исчезают в никуда. Открытие бросает вызов традиционным представлениям о времени и пространстве. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Photonics (NatPhot).

Время всегда движется вперед — в отличие от пространства, где возможны любые направления. Эта особенность, известная как «стрела времени», долгое время считалась фундаментальным свойством Вселенной.

Однако теперь специалисты выяснили, что односторонняя природа времени может порождать необычные физические эффекты.

Исследователи обнаружили, что свет может «прилипать» к особым точкам пространства-времени, появляясь и исчезая в строго определенные моменты.

«Это почти как библейское «Да будет свет!». И он действительно возникает в конкретный момент и в конкретной точке, а затем исчезает», — объяснил профессор Александр Шамейт из Ростокского университета.

Феномен объясняется топологией — разделом математики, изучающим свойства объектов, остающиеся неизменными даже при деформациях. Благодаря этому вспышки света обладают удивительной устойчивостью: они не разрушаются из-за внешних помех или рассеянного излучения.

Открытие не только меняет представления о времени, но и может найти применение в медицине, телекоммуникациях и квантовых вычислениях.

Ранее ученые создали новый тип светового вихря, напоминающий раковину моллюска.