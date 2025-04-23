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Ученые предложили выявлять шизофрению по глазам

NМН: у людей с высоким генетическим риском шизофрении истончена сетчатка глаза
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Ученые из Цюрихского университета установили, что генетическая предрасположенность к шизофрении может отражаться на состоянии глазной сетчатки и вызывать ее истончение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health (NМН).

Ученые опирались на генетические и офтальмологические данные десятков тысяч добровольцев из биомедицинской информационной базы UK Biobank. Этот портал включает информацию более чем о 500 тысячах человек. Исследователи рассчитали полигенные показатели риска шизофрении для каждого участника. Затем эти данные сопоставили с состоянием сетчатки испытуемых, измеренным с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) — неинвазивного и доступного метода диагностики.

Оказалось, что более высокая генетическая предрасположенность к шизофрении связана с истончением сетчатки. Хотя эффект оказался умеренным по значимости, он был статистически достоверен в масштабах исследования. Ученые подчеркнули, что изменения в сетчатке можно выявить гораздо проще и быстрее, чем в мозге, что делает эту часть глаза потенциальным биомаркером для ранней диагностики психических заболеваний.

Другим ключевым открытием стала роль воспалительных процессов: некоторые генетические варианты, связанные с воспалением в мозге, также способствовали структурным изменениям в сетчатке. Это подкрепляет гипотезу о том, что воспаление играет роль в развитии шизофрении.

По словам ученых, их работа открывает новые направления для исследований в области нейропсихиатрии. Также новые данные могут помочь разработать более эффективные методы диагностики психических расстройств в будущем.

Ранее была раскрыта генетическая мутация, провоцирующая аутизм и шизофрению.

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