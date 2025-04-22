В Оксфорде десятилетиями пили из человеческого черепа на официальных обедах

The Guardian: в Оксфордском университете подавали вино в чаше из черепа рабыни

В Великобритании Вустер-колледж Оксфордского университета десятилетиями использовал на официальных мероприятиях чашу, изготовленную из человеческого черепа. Об этом в своей новой книге «Каждый памятник рухнет» пишет профессор Дэн Хикс, куратор музея Питта Риверса. На публикацию обратила внимание газета The Guardian.

По словам историка, чаша изготовлена из отпиленной и отполированной черепной коробки, украшенной ободом и основанием из серебра. Сосуд использовали для подачи вина и шоколада на официальных обедах в Вустер-колледже вплоть до 2015 года.

Радиоуглеродный анализ показал, что черепу около 225 лет. По косвенным данным, он мог принадлежать рабыне с Карибских островов, но ее личность неизвестна.

Чашу в 1946 году подарил колледжу Джордж Питт-Риверс — сторонник фашизма и евгеники, интернированный во время Второй мировой.

Его дед, генерал Питт-Риверс, купил ее на аукционе Sotheby's в 1884 году. Серебряные клейма указывают на изготовление в 1838 году, в год коронации королевы Виктории.

После жалоб студентов и гостей использование чаши прекратили. В 2019 году колледж поручил Хиксу изучить ее происхождение.

Представители Вустер-колледжа заявили, что с 2011 года чаша использовалась редко, а 10 лет назад ее вообще убрали. Теперь артефакт хранится в архиве «с почтением», и доступ к нему запрещен.

Вустер-колледж — один из 39 колледжей Оксфорда, основанный в 1714 году на базе более раннего учебного заведения. Колледж считается одним из наиболее престижных в Оксфордском университете. Он известен своими программами по праву, истории и естественным наукам. В число выпускников Вустер-колледжа входят актриса Эмма Уотсон и медиамагнат Руперт Мердок.

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