Первые симптомы столбняка могут появиться только через 40 дней

Столбняк — бактериальное острое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при попадании почвы в рану. Первые симптомы этой болезни могут появиться только спустя 40 дней после заражения, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

К факторам риска заражения столбняком относятся ранения при работе с землей, работе с животными и использование инструментов, которые загрязнены почвой или калом.

«Скрытый (инкубационный) период при столбняке длится 2–40 дней (реже — от нескольких часов до нескольких месяцев). И чем он короче, тем тяжелее протекает заболевание. Иногда могут отмечаться «предвестники» болезни — тянущие боли в ране, судорожные подергивания в мышцах», — рассказал врач.

По словам специалиста, первым ярким симптомом развивающейся болезни является тризм жевательных мышц — из-за судорожных сокращений практически невозможно открыть рот, он растягивается, что имеет сходство с улыбкой (сардоническая улыбка). В дальнейшем развивается опистотонус — запрокидывание головы назад и изгибание тела в виде дуги, при этом упором в постели служат только голова и пятки.

«Через несколько дней развивается общий судорожный синдром, возникающий при малейшем раздражении и приводящий к нарушению функций дыхания и кровообращения. Вылечить столбняк, тем более при развитии вторичных осложнений, крайне тяжело, вероятность смерти в среднем составляет 39%. Причиной смерти становится остановка дыхания вследствие спазма мышц гортани и токсического поражения столбнячным токсином ствола мозга и дыхательного центра», — заключил доктор.

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