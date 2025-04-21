Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа оптимальная частота секса для счастливых отношений

JFP: секс раз в неделю оптимален для счастливых отношений
close
Shutterstock

Интимная близость раз в неделю чаще всего ассоциируется с гармоничными отношениями в паре. К такому выводу пришли ученые из Германии и Канады. Результаты исследования опубликованы в Journal of Family Psychology.

В исследовании приняли участие более двух тысяч гетеросексуальных пар в возрасте от 20 до 39 лет. Средняя продолжительность их отношений составляла 10 лет.

Участники оценили частоту сексуальных контактов за последние три месяца, а также выразили степень удовлетворенности отношениями по шкале от 0 до 10. Как оказалось, самая многочисленная группа — 86% — занималась сексом примерно раз в неделю и при этом демонстрировала самый высокий уровень эмоциональной близости и преданности партнеру, а также редко конфликтовала.

Менее удовлетворенными отношениями оказались те, кто занимался сексом реже двух-трех раз в месяц — у таких пар чаще возникали ссоры и трудности в выражении чувств. Всего 2,3% респондентов сообщили о счастливых отношениях при полном отсутствии интимной близости — такие случаи оказались крайне редкими. Еще 10% составили пары, где доволен был только один из партнеров — даже несмотря на регулярную сексуальную жизнь.

Авторы подчеркивают, что результаты не стоит воспринимать как универсальную норму: исследование охватывало исключительно молодые гетеросексуальные пары из Германии. Тем не менее, основной вывод остается значимым: регулярная интимная жизнь — в среднем раз в неделю — чаще всего сопровождается взаимным ощущением счастья в отношениях.

Ранее стало известно, что наиболее опасно делать во время секса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами