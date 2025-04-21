Названа оптимальная частота секса для счастливых отношений

Интимная близость раз в неделю чаще всего ассоциируется с гармоничными отношениями в паре. К такому выводу пришли ученые из Германии и Канады. Результаты исследования опубликованы в Journal of Family Psychology.

В исследовании приняли участие более двух тысяч гетеросексуальных пар в возрасте от 20 до 39 лет. Средняя продолжительность их отношений составляла 10 лет.

Участники оценили частоту сексуальных контактов за последние три месяца, а также выразили степень удовлетворенности отношениями по шкале от 0 до 10. Как оказалось, самая многочисленная группа — 86% — занималась сексом примерно раз в неделю и при этом демонстрировала самый высокий уровень эмоциональной близости и преданности партнеру, а также редко конфликтовала.

Менее удовлетворенными отношениями оказались те, кто занимался сексом реже двух-трех раз в месяц — у таких пар чаще возникали ссоры и трудности в выражении чувств. Всего 2,3% респондентов сообщили о счастливых отношениях при полном отсутствии интимной близости — такие случаи оказались крайне редкими. Еще 10% составили пары, где доволен был только один из партнеров — даже несмотря на регулярную сексуальную жизнь.

Авторы подчеркивают, что результаты не стоит воспринимать как универсальную норму: исследование охватывало исключительно молодые гетеросексуальные пары из Германии. Тем не менее, основной вывод остается значимым: регулярная интимная жизнь — в среднем раз в неделю — чаще всего сопровождается взаимным ощущением счастья в отношениях.

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