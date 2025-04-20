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Молекулярный «шлюз» в клетках поможет в борьбе с облысением, выяснили ученые

SA: спустя 50 лет раскрыт точный механизм работы «энергетических станций» клетки
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RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research

Понадобилось полвека, чтобы понять, как работает важнейшая молекулярная машина в наших митохондриях — органеллах, которые называют «энергетическими станциями» клетки. Исследователи из Кембриджского университета с помощью криоэлектронной микроскопии впервые подробно рассмотрели, как митохондриальный переносчик пирувата помогает организму вырабатывать топливо из сахаров.Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Пируват — это вещество, которое образуется при расщеплении сахаров. Чтобы получить максимум энергии из него, молекула должна попасть внутрь митохондрий. Однако внутренняя мембрана митохондрий непроницаема для пирувата, и на помощь приходит особый белок — митохондриальный переносчик пирувата.

«Он работает как шлюз на канале: одна «дверь» открывается, чтобы впустить пируват, затем закрывается, и открывается другая, чтобы пропустить молекулу внутрь», — объяснил профессор Эдмунд Куньи.

Хотя само существование этого транспортного механизма было предложено еще в 1971 году, только сейчас удалось разглядеть его структуру на атомном уровне. Это стало возможным благодаря криоэлектронной микроскопии, увеличивающей изображение в 165 тысяч раз.

Понимание механизма этого «шлюза» открывает возможности для создания новых лекарств. Пируват играет центральную роль в метаболизме, и регулирование его поступления в митохондрии может помочь лечить такие заболевания, как диабет, жировой гепатоз, болезнь Паркинсона, некоторые виды рака — и даже облысение.

Например, определенные опухоли, включая рак простаты, потребляют большое количество пирувата. Блокируя переносчик, можно лишить раковые клетки источника энергии и остановить их рост. А в случае жировой болезни печени — заставить клетки сжигать накопленный жир.

«Мы теперь можем увидеть, как лекарственные молекулы «вставляются» внутрь переносчика, блокируя его работу. Это открывает путь к созданию препаратов нового поколения — точных, эффективных и безопасных», — отметил Куньи.

Ранее ученые раскрыли тайны кристаллизации соли в наномасштабе.

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