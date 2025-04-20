Жирная пища может быть опасна для мозга пожилых, выяснили ученые

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что всего три дня на высокожировой диете могут вызвать воспаление в мозге и проблемы с памятью у пожилых мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity & Ageing (Im & Age).

В рамках эксперимента исследователи кормили молодых и старых крыс пищей с высоким содержанием жиров в течение трех дней или трех месяцев. Ученые стремились понять, как быстро проявляются негативные эффекты нездорового питания.

Как и ожидалось, длительное употребление жирной пищи (три месяца) привело к метаболическим нарушениям, воспалению кишечника и изменениям в составе микробиоты. Однако краткосрочная высокожировая диета не вызвала серьезных изменений в обмене веществ или работе ЖКТ.

Неожиданные результаты выявил анализ состояния мозга: у пожилых крыс, которые три дня потребляли жиры в избытке, появились признаки воспаления и нарушения памяти. Тем не менее таких сдвигов в состоянии здоровья не наблюдались у молодых животных.

В поведенческих тестах старые крысы демонстрировали ухудшение как контекстной памяти (связанной с гиппокампом), так и памяти страха (опосредованной миндалевидным телом). Нарушения фиксировались уже на третий день и сохранялись в течение всех трех месяцев наблюдения.

Более того, в мозге старых животных были зафиксированы изменения уровня цитокинов — белков, участвующих в воспалительном процессе. Эти данные говорят о запуске неконтролируемого воспаления, не зависящего от наличия ожирения.

«Наши результаты опровергают предположение, что воспаление в мозге возникает только из-за ожирения. Даже кратковременное воздействие жирной пищи может нанести вред стареющему мозгу», — подчеркнула старший автор исследования Рут Барриентос.

Ученые отмечают, что с возрастом мозг становится уязвимее к воспалению из-за снижения способностей к восстановлению. Поэтому нездоровое питание может значительно ухудшить когнитивное состояние пожилых людей.

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