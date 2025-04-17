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Названа опасность вечерних тренировок

NatCom: тренировки поздно вечером нарушают сон и сердечную активность
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что интенсивные физические нагрузки за четыре часа до сна могут серьезно ухудшать его качество, а также ускорять сердцебиение в спокойном состоянии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В исследовании приняли участие почти 15 тысяч человек. В течение года биометрические данные добровольцев собирались с помощью фитнес-трекеров, что дало исследователям доступ к информации о примерно четырех миллионах ночей сна. Особое внимание ученые уделили влиянию на сон интенсивных тренировок — таких, как силовые упражнения и пробежки.

Результаты показали, что такие нагрузки «могут поддерживать организм в состоянии повышенной бдительности», что приводит к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и учащенному пульсу в состоянии покоя. Эти факторы, в свою очередь, снижают эффективность ночного восстановления организма.

Ранее считалось, что негативное влияние оказывает только физическая активность за два часа до сна. Однако новое исследование расширяет «окно риска» до четырех часов — особенно при высоком уровне нагрузки.

Несмотря на это, ученые подчеркивают: даже вечерняя тренировка лучше, чем ее полное отсутствие. Тем, кто может заниматься только по вечерам, рекомендуется снижать интенсивность — выбирать, например, плавание или легкий бег — и завершать занятия как можно раньше.

Ранее была названа добавка, которая увеличивает силу спортсменов.

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