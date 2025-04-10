В Монако успешно пересадили 384 квадратных метра подводных лугов

В Монако завершился уникальный восьмилетний проект по пересадке 384 квадратных метров подводных лугов Posidonia oceanica — важнейшего элемента средиземноморской экосистемы. Это первый в истории случай, когда столь масштабная операция была реализована в рамках промышленного морского строительства, что опровергает прежнее мнение о «непересаживаемости» этих экосистем. Работа опубликована в журнале Environmental Challenges (EC).

Проект стал частью работ по созданию нового прибрежного района Mareterra. Чтобы компенсировать утрату нескольких гектаров морской травы из-за строительных работ, специалисты из Andromède Océanologie и Льежского университета разработали и реализовали крупномасштабную стратегию по пересадке Posidonia oceanica в морской заповедник Ларвотто.

Для пересадки использовался метод с сохранением корневой системы и субстрата, что значительно повысило выживаемость растений. Результаты превзошли ожидания: уже через три года пересаженные луга начали цвести, а к 2024 году их площадь увеличилась на 25,8% по сравнению с исходной.

По словам океанолога Сильви Гобер из Льежского университета, этот опыт демонстрирует, что пересадка морской травы может быть эффективной и экологически значимой компенсационной мерой в прибрежном строительстве. Благодаря многолетним исследованиям, проводимым на станции STARESO в Корсике, ученые смогли разработать оптимальные методы наблюдения и восстановления этих хрупких экосистем.

Этот проект предлагает новую модель для сохранения морской среды: вместо установки искусственных рифов, которые ранее считались единственным способом компенсации экологического ущерба, теперь возможна полноценная пересадка подводных лугов. Результаты, полученные в Монако, открывают перспективы для более бережного и научно обоснованного подхода к управлению морскими ресурсами и охране биоразнообразия Средиземноморья.

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