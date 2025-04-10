Названы анализы для выявления рака печени

При подозрении на рак печени стоит сдавать анализы на АФП (альфа-фетопротеин), РЭА (раковый эмбриональный антиген), углеводородный антиген СА 19-9 и ферритин. При этом основным будет анализ на АФП, рассказал «Газете.Ru» заместитель главного врача по медицинской части клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге, врач-травматолог, хирург Александр Лузин.

«Основной диагностический тест для рака печени — АФП. Это белок, который образуется в организме человека еще во внутриутробном периоде развития. По мере роста организма его уровень уменьшается, но АФП может обнаруживаться в небольшом количестве у здоровых людей. При злокачественных опухолях печени уровень альфа-фетопротеина возрастает в десятки раз, но лишь в 80-90% случаев. Референсным значением для АФП будет показатель до 6,7 Ед/мл. Значения выше могут указывать на патологии печени, в том числе рак», — объяснил доктор.

РЭА и СА 19-0 —- неспецифические онкомаркеры, которые часто назначают при подозрении на рак. Кроме того, их можно обнаружить в крови и у людей, не больных раком.

«РЭА возрастает при неонкологических воспалительных заболеваниях кишечника, а также у курильщиков. А СА 19-9 можно обнаружить и у здоровых людей, и при незлокачественных воспалительных заболеваниях. Настороженность в плане онкозаболевания должно вызывать резкое увеличение этого показателя, особенно у людей из групп риска», – добавил врач.

Ферритин — это белок, который участвует в транспорте железа в организме. Так как железо депонируется в печени, уровень ферритина возрастает при остром и хроническом воспалении, онкопатологии.

«Все эти показатели увеличиваются при разных формах рака печени, их уровень становится выше референсных значений. Показатель АФП увеличивается преимущественно при первичном раке печени, когда появляются метастазы, чувствительность этого онкомаркера доходит до 100%. Увеличение РЭА указывает на метастатическое происхождение печеночной опухоли, а СА 19-9 и ферритин могут расти как при первичном, так и при метастатическом раке», — заключил специалист.

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