Ученые выяснили, какие люди чаще верят фейковым новостям

Ученые из Университета Британской Колумбии установили, что представители «поколения Z» более доверчивы к фейковым новостям, чем интернет-пользователи старшего возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Исследование проводилось с использованием специального инструмента — Теста на восприимчивость к дезинформации (MIST), разработанного психологами и доступного онлайн. Участникам предлагалось оценить, какие из представленных заголовков являются правдивыми, а какие — ложными. Среди примеров были как реальные, так и фейковые заголовки: «Правительство тщательно скрывает свою причастность к терактам 11 сентября», «Около четверти крупных газет США уволили сотрудников в 2018 году».

Результаты показали разрыв между реальными навыками и уверенностью в них. Многие участники переоценивали свои способности отличать правду от лжи. К удивлению ученых, поколение Z в среднем показало худшие результаты по сравнению с другими возрастными группами.

Люди с более консервативными взглядами также чаще верили фейковым новостям. Особенно уязвимыми к дезинформации оказались те, кто придерживался «ультраправых» убеждений. При этом они в целом адекватно оценивали свои способности, чего нельзя было сказать о носителях более радикальных позиций.

Кроме того, выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, «попадались на крючок» дезинформации, но лучше осознавали уровень своих навыков. Образование также сыграло важную роль: участники с высшим образованием справлялись лучше остальных, однако склонны были переоценивать свои способности.

Принято считать, что «цифровое поколение» обладает естественным иммунитетом к фейкам, однако данные говорят об обратном. Это поднимает вопрос о необходимости системного подхода к обучению медиаграмотности вне зависимости от возраста.

Ранее ученые выяснили, что люди, склонные к паранойе, чаще верят в теории заговора.