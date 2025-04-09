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Младенцы могут чувствовать собственное сердцебиение, выяснили ученые

ComPsy: трехмесячные младенцы могут чувствовать собственное сердцебиение
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Shutterstock

Ученые из Венского университета доказали, что младенцы уже с трехмесячного возраста способны воспринимать сигналы своего тела, включая сердцебиение. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsy).

Для измерения этой способности у младенцев, которые не могут дать вербальный ответ, исследователи применили инновационный подход: они отслеживали движения глаз детей, пока те наблюдали за анимированными персонажами. Персонажи двигались либо в ритме сердцебиения или дыхания ребенка, либо с небольшой задержкой. Младенцы дольше смотрели на те фигурки, движения которых совпадали с их внутренними ритмами.

Ученые также выяснили, что восприятие дыхания развивается динамично в течение первых двух лет жизни. При этом у младенцев, как и у взрослых, восприятие сердцебиения и дыхания происходит независимо друг от друга.

По словам исследователей, способность ощущать внутренние телесные сигналы, такие как пульс и ритм дыхания, тесно связана с развитием самосознания, психического здоровья и эмоционального восприятия. В раннем возрасте она особенно важна, так как помогает младенцам взаимодействовать с опекунами — например, при ощущении голода или дискомфорта.

Авторы подчеркивают, что их открытие помогает лучше понять принципы самовосприятия и эмоциональной регуляции в детском возрасте. В дальнейшем эти данные могут помочь изучить, как формируется так называемое осознание тела и как можно поддерживать этот аспект для укрепления психического здоровья в детстве.

Ранее ученые выяснили, дети каких родителей хуже успевают по математике.

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