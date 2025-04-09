Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уничтоживший динозавров астероид создал оазис морской жизни, выяснили ученые

NatComms: ударный кратер Чиксулуб 700 тыс. лет давал жизнь морским экосистемам
close
Gerd Altmann/Pixabay

Международная группа ученых из Японии, Испании, США и других стран раскрыла удивительный парадокс: падение уничтожившего динозавров метеорита также позволило процветать морским экосистемам в месте удара на протяжении 700 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Астероид Чиксулуб диаметром около 15 километров упал в районе Мексиканского залива 66 млн лет назад. Катастрофа привела к массовому вымиранию, в результате которого полностью исчезли нептичьи динозавры наряду с 75% всех организмов на Земле.

В новом исследовании команда обнаружила, что гидротермальная система, созданная в результате падения астероида, могла способствовать процветанию морской жизни в месте падения за счет выработки и циркуляции питательных веществ в среде кратера.

Расплавленные породы под кратером создали «подземный нагреватель». Горячие воды вымывали минералы (включая редкий металл осмий) из астероидного материала и выносили их в океан, поддерживая уникальную экосистему. Когда система остыла, жизнь в кратере вернулась к «обычному» режиму.

«После падения астероида в Мексиканском заливе наблюдается процесс экологического восстановления, который существенно отличается от процесса восстановления мирового океана, поскольку постоянная гидротермальная активность создала уникальную морскую среду», — объяснил ведущий автор исследования Хонами Сато, доцент Университета Кюсю в Японии.

Ученые отметили, что их открытие меняет взгляд на роль катастроф в эволюции, подчеркивая, что ударные события могут не только разрушать, но и давать начало новым формам жизни как на Земле, так и на других планетах.

Ранее исследователи предложили отклонять от Земли опасные астероиды с помощью рентгеновских импульсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами