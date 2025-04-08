Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо количество изменения в ДНК, которые действительно бы могли восстановить вымерший вид волков

Генетик Волчков: чтобы создать вымершего волка нужно 10 тыс. изменений в ДНК, а не 20
close
Colossal Biosciences

Американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Для этого они внесли 20 изменения в 14 генах серого волка. Однако как рассказал «Газете.Ru» генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, этого недостаточно, чтобы действительно воссоздать вымерший вид.

«Скорее всего геном вымершего волка будет не так сильно отличаться от генома серого волка. Но это не 20 изменений, а минимум миллион нуклеотидных замен. Американский ученые выявили 14 генов, которые имеют прямое влияние на внешний вид волков. То, что они делают, можно сравнить с пластической хирургией, когда из одного человека пытаются сделать другого. Но вы же понимаете, что сущность человека от этого не меняется. Мы просто стараемся изменить его внешний вид. Точно так же и здесь: вносится ограниченное количество модификаций, которые позволяют внешне изменить волка. Чтобы сделать из современного волка вымершего, нужно сравнить их геномы и выяснить, сколько значимых модификаций необходимо внести. По моим грубым подсчетам, это не 20, а примерно 10 тысяч модификаций», — объяснил генетик Волчков.

Впрочем, ученый заметил, что если производить изменения в несколько итераций и каждый раз вносить по 100 модификаций, то будет возможно получить животное, которое будет сильно похоже на вымершее уже не только по внешним признакам. Но это требует выведения целой линии ужасных волков, чтобы каждое следующее поколение приближалось к оригиналу.

Ранее в России создали кекс из гороховой муки для диабетиков с повышенным содержанием белка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами