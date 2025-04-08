Названо количество изменения в ДНК, которые действительно бы могли восстановить вымерший вид волков

Американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Для этого они внесли 20 изменения в 14 генах серого волка. Однако как рассказал «Газете.Ru» генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, этого недостаточно, чтобы действительно воссоздать вымерший вид.

«Скорее всего геном вымершего волка будет не так сильно отличаться от генома серого волка. Но это не 20 изменений, а минимум миллион нуклеотидных замен. Американский ученые выявили 14 генов, которые имеют прямое влияние на внешний вид волков. То, что они делают, можно сравнить с пластической хирургией, когда из одного человека пытаются сделать другого. Но вы же понимаете, что сущность человека от этого не меняется. Мы просто стараемся изменить его внешний вид. Точно так же и здесь: вносится ограниченное количество модификаций, которые позволяют внешне изменить волка. Чтобы сделать из современного волка вымершего, нужно сравнить их геномы и выяснить, сколько значимых модификаций необходимо внести. По моим грубым подсчетам, это не 20, а примерно 10 тысяч модификаций», — объяснил генетик Волчков.

Впрочем, ученый заметил, что если производить изменения в несколько итераций и каждый раз вносить по 100 модификаций, то будет возможно получить животное, которое будет сильно похоже на вымершее уже не только по внешним признакам. Но это требует выведения целой линии ужасных волков, чтобы каждое следующее поколение приближалось к оригиналу.

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