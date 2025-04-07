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Геймеры имеют более развитые зрительные пути мозга, выяснили ученые

BrainSci: динамичные видеоигры улучшают связи в дорсальном зрительном потоке
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Djpopo94/YouTube

Американские ученые из Университета Джорджии выяснили, что у любителей динамичных видеоигр в жанре «экшен» повышена функциональная и структурная связность в зрительных отделах мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Sciences (BrainSci).

Человеческий мозг обрабатывает зрительные данные через два основных пути: дорсальный и вентральный потоки. Первый отвечает за восприятие движения и пространства, а второй распознает объекты и их детали.

В эксперименте участвовали 28 геймеров (играющих более пяти часов в неделю) и 19 негеймеров (играющих менее 30 минут). С помощью МРТ ученые проанализировали активность их мозга во время теста на определение направления движения точек.

У опытных игроков обнаружили повышенную функциональную связность между верхней затылочной извилиной и теменной долей (отвечают за пространственную навигацию), более развитые структурные связи в дорсальном потоке и повышенную реакцию в тестах на движение.

Исследование подтверждает, что экшен-игры могут усиливать нейронные связи, связанные с обработкой зрительной информации. Однако пока неясно, служит ли это следствием игр или изначальной особенностью мозга геймеров.

Дальнейшие исследования помогут понять, можно ли использовать видеоигры для тренировки когнитивных навыков.

Ранее в Японии создали самую маленькую в мире видеоигру с помощью нанотехнологий.

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