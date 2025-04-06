Десять дней без физической активности оказались губительны для мозга

Ученые из Университета Миссури установили, что всего десять дней без физической активности могут привести к ранним изменениям в мозге, связанным с болезнью Альцгеймера, у крыс. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology.

Эксперимент показал, что у крыс, которые были лишены возможности двигаться в течение десяти дней, увеличилась выработка свободных радикалов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение. Ученые объяснили, что свободными радикалами называют активные формы кислорода, повреждающие клетки путем окисления. Также у животных снизилась чувствительность к инсулину – способность организма распределять поступающую с пищей глюкозу в клетки. Такое нарушение обмена веществ повышает риск развития сахарного диабета.

Кроме того, исследователи выяснили, что за десять дней физического бездействия в мозге грызунов повысился уровень специфических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Это необратимое нейродегенеративное заболевание, для которого характерно прогрессирующее ухудшение памяти, мышления и других психических функций.

По словам ученых, регулярная физическая активность имеет решающее значение как для физического, так и для умственного здоровья человека. При этом для заметного улучшения самочувствия не требуется тратить все свободное время на упражнения. Предыдущие исследования показали, что наибольшую пользу получают люди, которые начинают упражняться после полного бездействия, а не те, кто переходит от периодических тренировок к регулярным.

Ранее ученые выяснили, что две тренировки в неделю могут уберечь от рака.