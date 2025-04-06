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Ученые раскрыли секрет обратимого старения червей и млекопитающих

NatAging: при удалении головы планарии отращивают новую с молодыми свойствами
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Michigan Medicine

Американские исследователи из Мичиганского университета сделали важное открытие в области биологии старения, изучив удивительные способности пресноводных плоских червей планарий. Эти существа, известные своей феноменальной регенерацией, продемонстрировали способность обращать вспять возрастные изменения на уровне всего организма. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Aging (NatAging).

Планарии (Schmidtea mediterranea) уже более века привлекают внимание биологов своей способностью восстанавливать утраченные части тела, включая голову и мозг. Однако до сих пор мало изучался вопрос, как эти существа избегают возрастного упадка.

Команда выбрала для исследования половозрелых планарий, которые, как и млекопитающие, демонстрируют признаки старения, включая потерю нейронов и мышечной массы, снижение фертильности и возрастные изменения глаз.

Эксперименты показали, что когда у старых планарий удаляли голову, у них вырастала новая с молодыми характеристиками. Глаза восстанавливали нормальную структуру, повышалась репродуктивная функция, а общие физиологические показатели улучшались.

Сравнительный анализ генетических данных выявил сходные молекулярные маркеры старения у планарий и млекопитающих, а также параллели с генетическими профилями долгоживущих линий мышей.

Далее специалисты планируют выявить конкретные гены, ответственные за омоложение, изучить клеточные механизмы регенерации и проверить, можно ли применить эти принципы к другим организмам.

Ранее ученые обратили вспять старение мозга плодовых мушек.

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