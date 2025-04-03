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В женском организме нашли естественное «обезболивающее»

Science: женские половые гормоны могут блокировать сигналы боли
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Freepik.com

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что женские гормоны могут подавлять боль, заставляя иммунные клетки вблизи спинного мозга вырабатывать опиоиды. Эти вещества блокируют болевые сигналы до того, как они достигают мозга. Исследование опубликовано в журнале Science.

В рамках работы исследователи изучили Т-регуляторные клетки в спинномозговых оболочках мышей. Ранее считалось, что эти оболочки служат для защиты центральной нервной системы и выведения отходов, но теперь выяснилось, что они участвуют в передаче сигналов между иммунной системой и нейронами, воспринимающими ощущения на коже.

Когда нейрон, расположенный близко к коже, фиксирует потенциально болезненный раздражитель, он передает сигнал в спинной мозг. В нижней части спинного мозга грызунов ученые обнаружили большое количество Т-регуляторных клеток. Чтобы определить их роль, они уничтожили эти клетки с помощью токсина.

Результаты оказались неожиданными: самки мышей без Т-регуляторных клеток стали более чувствительными к боли, тогда как у самцов изменений не произошло. Это говорит о том, что женский организм больше полагается на этот механизм для контроля болевых ощущений.

Дополнительные эксперименты выявили связь между Т-регуляторными клетками и женскими гормонами — ученые выяснили, что эстроген и прогестерон стимулируют выработку энкефалина — природного обезболивающего.

Хотя механизм этого процесса пока до конца не изучен, исследователи полагают, что их открытие может поспособствовать созданию новых методов лечения боли. Учитывая, что пол влияет на реакцию на лекарства (например, некоторые препараты от мигрени работают лучше у женщин), полученные данные могут помочь врачам подбирать более эффективную терапию для пациентов с учетом половых различий.

Ранее ученые нашли неочевидный способ облегчить боль.

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