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Ученые создали самый маленький в мире кардиостимулятор — меньше рисового зерна

Nature: разработан кардиостимулятор длиной 3,5 мм, растворяющийся в теле
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John A. Rogers/Northwestern University

Американские ученые из Северо-Западного университета разработали временный кардиостимулятор, который меньше рисового зерна и не требует хирургического удаления. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Новый кардиостимулятор представляет собой крошечное устройство размером 1,8×3,5×1 мм, что делает его самым маленьким в мире. Прибор можно ввести в организм с помощью шприца.

Аппарат активируется с помощью носимого пластыря, который крепится на грудь пациента. При обнаружении аритмии пластырь посылает инфракрасные световые импульсы, проникающие через ткани тела. Эти импульсы включают кардиостимулятор, который начинает генерировать электрические сигналы для нормализации сердечного ритма.

Источником энергии служит оригинальная «биобатарея» — при контакте с биологическими жидкостями два металлических электрода устройства вступают в химическую реакцию, производя необходимый электрический ток.

После выполнения своей функции (от нескольких дней до нескольких недель) кардиостимулятор просто растворяется в организме подобно хирургическим нитям.

Исследователи уже успешно протестировали устройство на животных и человеческих сердцах от доноров органов. По словам авторов разработки, на ее основе можно создать решения для нейростимуляции, заживления ран и восстановления костной ткани.

Ранее ученые создали экстренный кардиостимулятор в виде инъекции наночастиц.

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