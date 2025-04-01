Назван новый фактор развития рака кишечника

Ученые из Университета имени Сунь Ятсена (Китай) установили, что снижение уровня метаболического фермента GPT1 запускает и ускоряет развитие колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в Science Translational Medicine (SТМ).

По словам ученых, колоректальный рак занимает третье место по распространенности во всем мире. Это заболевание чаще поражает пожилых, однако в последние десятилетия начинает «молодеть». Известными факторами риска колоректального рака являются воспалительные заболевания кишечника, плохое питание, вредные привычки, низкая физическая активность и ожирение. Однако новое исследование показало, что скрытым фактором развития заболевания может быть дисбаланс ферментов.

Ферменты — это белковые вещества, играющие важную роль в различных биохимических процессах в организме. Снижение уровня одного из таких веществ — GPT1 (глутамат-пируваттрансаминазы 1) характерно для колоректального рака.

Чтобы лучше понять роль GPT1 в патогенезе заболевания, команда изучила нормальные и опухолевые ткани толстой кишки пациентов с колоректальным раком, а также их аденом (доброкачественных новообразований). Результаты показали, что дефицит GPT1 коррелирует с худшими клиническими результатами. Также выяснилось, что недостаток этого фермента ускоряет развитие инвазивных колоректальных опухолей.

По словам исследователей, GPT1 в норме подавляет образование опухолей из аденом, вырабатывая метаболическую молекулу под названием α-кетоглутарат. Она ингибирует сигнальный путь WNT, вмешиваясь в процесс развития злокачественных опухолей.

Исследование также показало, что соединение под названием полиумозид может подавлять рост опухоли, активируя GPT1. По словам ученых, это открытие может лечь в основу новых методов терапии рака кишечника.

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