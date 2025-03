Ученые обнаружили, что клетки кожи «разговаривают» друг с другом

Ученые из Университета Массачусетса в Амхерсте установили, что эпителиальные клетки могут обмениваться сигналами друг с другом. При этом «зона» такого общения в десятки раз превышает собственный размер клеток. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Оказалось, что эпителиальные клетки, из которых состоит кожа, умеют «общаться» между собой не хуже нейронов, но намного медленнее.

В ходе эксперимента ученые вырастили слой клеток на специальном чипе, подключили к нему 60 электродов и нанесли на образец микроповреждение лазером. Реакция оказалась неожиданной: клетки начали «отвечать» на травму и посылать сигналы другим клеткам, причем на расстояние в десятки раз больше их собственного размера.

Ученые объяснили, что если у нейронов передачу информации осуществляют нейромедиаторы, то клетки кожи коммуницируют с помощью ионов кальция.

«Мы видим, что кожа способна координировать ответ на повреждение, как будто ведет беседу внутри себя. Это может стать основой для новых медицинских решений, например, для быстрого заживления ран», — отметил профессор Стив Граник, один из авторов исследования.

Авторы предполагают, что в будущем это открытие может пригодиться не только в непосредственной терапии, но и в создании чувствительных биосенсоров, в том числе для носимых устройств.

