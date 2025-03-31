Врач рассказала, как избежать «застоя» в похудении

По словам лондонского диетолога Софи Тротман, силовые тренировки помогают преодолеть плато в похудении эффективнее кардио, поскольку развитые мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Врач рассказала, что самой популярной стратегией среди худеющих является сочетание дефицита калорий с кардиотренировками. Это вид физической активности, в процессе которой пульс ускоряется и сохраняется высоким долгое время. Такие занятия помогают эффективно «жечь» жир, но со временем их эффективность ослабевает.

По словам диетолога, по мере избавления от лишних килограммов замедляется обмен веществ — организм начинает тратить меньше калорий на обслуживание базовых потребностей. Однако работа над наращиванием мышечной массы поможет избежать наступления «плато».

Доктор Тротман объяснила, что мышечная ткань очень энергоемка — на ее «содержание» нужно больше калорий, чем на сохранение жировой. Это означает, что при повышении процента мышц в теле будет увеличиваться и базовый обмен веществ — расход энергии в состоянии покоя.

Врач отметила, что в среднем Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам и женщинам потреблять около 2500 и 2000 калорий в день соответственно. При похудении норму нужно сокращать не более, чем на 600 калорий.

Диетолог также напомнила о важности здорового сна, без которого эффективно стройнеть не получится. Худеющим также рекомендуется обсудить гормональные проблемы, такие как дисфункция щитовидной железы и резистентность к инсулину с врачом перед началом диеты.

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