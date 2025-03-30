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Астрономы нашли руины древней погибшей звезды

AstroJournal: восстановлена история звезды, взорвавшейся миллионы лет назад
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Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

Обычно археология ассоциируется с древними руинами и пирамидами, но ученые доказали, что ее можно применять и в космосе. Используя данные рентгеновской обсерватории Chandra NASA, астрономы восстановили историю звезды, которая взорвалась миллионы лет назад, оставив после себя черную дыру. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

В центре внимания оказалась система GRO J1655-40, где сегодня располагается черная дыра, масса которой составляет семь солнечных, и ее спутник — звезда, чья масса составляет половину массы Солнца. Однако изначально это была система из двух массивных звезд. Одна из них сгорела и взорвалась, как сверхновая, осыпав своего соседа обломками. Оставшаяся часть звезды провалилась внутрь, образовав черную дыру.

Со временем, под действием гравитационных волн, орбита системы сузилась. Черная дыра начала поглощать вещество своей соседки, возвращая часть материи, некогда выброшенной ее предшественницей. Часть этого вещества образовала вокруг черной дыры диск, а еще часть была выброшена в межзвездное пространство в виде мощных потоков.

Именно этот звездный «ветер» помог астрономам провести рентгеновские «раскопки». Наблюдая за системой, когда она была особенно яркой, Chandra зафиксировала спектральные следы отдельных элементов в этих потоках. Сравнив их с моделями сверхновых, исследователи выяснили, что уничтоженная звезда была в 25 раз массивнее Солнца и богата тяжелыми элементами.

Ранее ученые выяснили, существовала ли жизнь на Венере.

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