Ученые доказали, что женщины слышат лучше мужчин

Ученые из Университета Бата (Великобритания) установили, что у женщин слух на два децибела чувствительнее, чем у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Международная команда исследователей провела слуховые тесты для 450 человек из 13 популяций, включая жителей Эквадора, Англии, Габона, ЮАР и Узбекистана. Специалисты оценивали, насколько точно улитка внутреннего уха передает сигналы в мозг в ответ на звуковые колебания разной частоты и амплитуды.

Результаты показали, что на слух сильнее влияет пол, чем возраст. Как отмечает один из авторов работы, профессор Тури Кинг из Университета Бата, женщины оказались чувствительнее к звукам по сравнению с мужчинами во всех протестированных популяциях. Ученые предполагают, что причина может заключаться в различиях гормонального воздействия во время внутриутробного развития или в мелких анатомических особенностях улитки у женщин.

Окружающая среда также оказалась важным фактором. Люди, живущие в лесных районах, продемонстрировали лучшую слуховую чувствительность, тогда как у обитателей высокогорий она оказалась ниже. Горожане, в свою очередь, показали смещение восприятия звуков в сторону высоких частот, что может быть связано с фильтрацией низкочастотного транспортного шума.

Ранее ученые нашли способ вылечить врожденную потерю слуха.