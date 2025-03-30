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Названы два главных полезных свойства огуречного рассола

WellnessPulse: огуречный рассол укрепляет здоровье кишечника и облегчает жажду
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Depositphotos

В огуречном рассоле содержатся микроорганизмы, улучшающие работу кишечника. Также этот продукт богат натрием, калием и магнием, которые помогают восстановить водный баланс организма. Об этом изданию WellnessPulse рассказала американский диетолог Холидей Дарем.

Доктор объяснила, что ферментированные продукты, такие как соленья, содержат пробиотики — полезные для организма бактерии. В процессе брожения эти микроорганизмы не только заселяют ферментированные овощи, но и «оседают» в рассоле. Они поддерживают здоровье кишечника, улучшают пищеварение и снижают воспаление.

Диетолог отметила, что такими свойствами обладает только рассол, приготовленный без добавления уксуса. По словам эксперта, этот ингредиент уничтожает бактерии и не позволяет овощам перебродить. Также при покупке маринованных огурцов нужно убедиться, что они не подвергались нагреву в процессе приготовления.

Врач добавила, что в «правильных» огурцах рассол будет более мутным. Еще один признак ферментированных солений — пузырьки, которые могут образовываться при открытии банки.

Помимо улучшения пищеварения, огуречный рассол эффективно устраняет обезвоживание. Натрий, калий и магний в этой жидкости восстанавливают водно-солевой баланс не хуже спортивных напитков, заключила Дарем.

Ранее была названа диета, помогающая дожить до 70 лет без хронических болезней.

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