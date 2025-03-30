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Ученые «воскресили» древние водоросли из глубин Балтики

ISME: биологи пробудили микроскопические балтийские водоросли возрастом 6870 лет
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S. Bolius, IOW

Немецкие ученые из Института Лейбница по изучению Балтийского моря смогли вернуть к жизни древние диатомовые водоросли, которые оставались в состоянии покоя почти 7000 лет. Результаты исследования опубликовано в научном журнале ISME.

Команда использовала метод «экологии воскрешения», чтобы пробудить микроскопические водоросли Skeletonema marinoi из слоев донных отложений, собранных в Восточной Готландской впадине на глубине 240 метров. Самые древние из оживленных клеток датируются возрастом около 6870 лет, что делает их одними из самых древних успешно реактивированных организмов в истории науки.

Удивительно, но древние водоросли не только выжили, но и полностью сохранили свои биологические функции.

«Они демонстрируют такую же скорость роста и фотосинтетическую активность, как их современные потомки. Средняя скорость деления клеток составила 0,31 в день, а продукция кислорода достигла 184 микромолей на миллиграмм хлорофилла в час», — подчеркнули специалисты.

Генетический анализ выявил интересные закономерности: водоросли из разных временных слоев образовали четкие генетические группы, что исключает возможность загрязнения образцов и подтверждает постепенную эволюцию вида на протяжении тысячелетий. Это открытие особенно ценно, так как позволяет изучать живые клетки, а не только окаменелости или ДНК-следы.

Исследование проводилось в рамках проекта PHYTOARK, направленного на реконструкцию истории Балтийского моря. Ученые отмечают, что донные отложения действуют как «капсулы времени», сохраняя не только организмы, но и информацию о прошлых условиях среды — температуре, солености и содержании кислорода.

Ранее в Балтийском море нашли гигантскую колонию клонированных водорослей.

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