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Ученые научились получать «фото» организмов изнутри

NatureBio: новая технология создает изображения организмов изнутри
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Weinstein Lab/University of Chicago

Исследователи из Чикагского университета представили революционный метод картирования генетического материала — объемную ДНК-микроскопию. Эта технология позволяет создавать трехмерные изображения организмов изнутри, предоставляя беспрецедентный уровень детализации расположения генов и молекул. Работа опубликована в журнале Nature Biotechnology.

Метод основан на использовании уникальных молекулярных идентификаторов, которые прикрепляются к ДНК и РНК, а затем вступают во взаимодействие, формируя пространственную карту. В отличие от традиционной микроскопии, основанной на свете и линзах, ДНК-микроскопия анализирует химические взаимодействия между молекулами, позволяя восстановить их положение в ткани.

Команда под руководством Джошуа Вайнштейна применила этот метод для создания полного ДНК-изображения эмбриона рыбы-зебры— модельного организма для изучения развития и нейробиологии.

Технология может изменить подход к изучению биологических тканей, особенно в онкологии и иммунологии. Она поможет картировать опухолевые микроокружения и взаимодействие иммунных клеток, что может привести к созданию более точных методов иммунотерапии и более эффективных вакцин.

«Это совершенно новый уровень биологии, который раньше был для нас недоступен», — сказал Вайнштейн.

Ранее ученые выявили главный фактор старения клеток.

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