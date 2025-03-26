Найдены гены, повышающие риск развития биполярного расстройства в 11 раз

Исландские ученые из компании deCODE Genetics выявили редкие мутации в генах HECTD2 и AKAP11, которые могут повысить вероятность развития биполярного расстройства в девять-одиннадцать раз. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Оба этих участка ДНК связаны с еще одним геном, GSK3B, чья работа, предположительно, подавляется при приеме средств на базе лития, которые традиционно используются при лечении биполярного расстройства. Это говорит о том, что данные участки ДНК могут играть важную роль в развитии болезни. Также их можно использовать в качестве мишени для новых лекарств от данного заболевания», — пояснил научный сотрудник deCODE Genetics Торгейр Торгейрссон.

В ходе исследования генетики проанализировали данные более 4,2 тысяч пациентов с биполярным расстройством. В работе также учитывалась информация о 420 тысячах здоровых британцев и 1,8 тысячи людей с таким диагнозом из UK BioBank. Оказалось, что наличие редких мутаций в генах HECTD2 и AKAP11 увеличивает риск развития болезни в 9 и 11 раз соответственно.

Мутации в этих генах, ранее не ассоциировавшихся с заболеванием, нарушают работу белков и ферментов, регулирующих деятельность GSK3B. Это открытие может привести к созданию новых терапевтических методов лечения, дополняющих традиционное лечение на основе лития.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, биполярным расстройством страдают около 45 миллионов человек по всему миру. Болезнь сопровождается циклическими изменениями психического состояния от мании (повышенного настроения и гиперактивности) до депрессии.

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