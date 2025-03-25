В России создали противовоспалительный гель на основе гречихи

В Пензенском государственном университете (ПГУ) создали отечественный противовоспалительный гель на основе экстракта гречихи красностебельной, который не уступает по свойствам аналогам с синтетическими ингредиентами, например диклофенаку натрия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Существует множество лекарственных препаратов для профилактики, лечения воспалений, купирования боли. Однако в последние годы внимание ученых направлено на разработку новых и усовершенствование существующих лекарственных средств на растительной основе. Это связано с тем, что длительное применение некоторых препаратов сопровождается высоким риском развития побочных эффектов, например: сыпи, зуда, экземы.

В ПГУ предложили использовать однолетнее растение — гречиху красностебельную (Fagopyrum rubricaulis). Она способна накапливать большое количество фенольных соединений и флавоноидов. В надземной части также содержатся: рутин, кверцетин, изокверцетин, ориентин, витексин, изоориентин, изовитексин. Кроме того, обнаружены хлорогеновая, кофейные кислоты, катехины и дубильные вещества. Все эти соединения обладают противовоспалительным, анальгетическим и противомикробным и регенерирующими эффектами.

Специалистам удалось разработать и получить лабораторные образцы мягкой лекарственной формы для местного и наружного применения с экстрактом гречихи красностебельной. Для получения сухого экстракта требуется вся надземная часть растения: листья, цветки, стебель. Собирать гречиху необходимо в период цветения, который приходится на конец июля — начало августа. Для инновационного препарата понадобится 10% экстракта травянистого растения. При такой концентрации достигается выраженный фармакологический эффект.

«В качестве гелеобразующего вещества мы выбрали натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы. Она совместима с компонентами лекарственной формы, хорошо переносится кожей и редко вызывает нежелательные эффекты», — рассказал «Газете.Ru» один из разработчиков, старший преподаватель кафедры «Общая и клиническая фармакология» Пензенского государственного университета Александр Митишев.

Эксперимент показал, что фитопрепарат на основе экстракта гречихи красностебельной при местном нанесении геля на поврежденный участок оказывал выраженное противовоспалительное действие.

Ранее врач объяснила, почему при депрессии страдает микробиота кишечника.