Европейский стартап впервые запустит орбитальную ракету

Частная аэрокосмическая компания Isar Aerospace проведет первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum с космодрома на острове Андойя в Норвегии. Запуск планируется 25 марта с 12:30 до 15:30 по местному времени, однако его проведение зависит от погодных условий и технической готовности инфраструктуры. Работа опубликована в журнале The Associated Press (APress).

Spectrum — это двухступенчатая ракета высотой 28 метров, разработанная для выведения на орбиту малых и средних спутников. В компании признают, что первая попытка, скорее всего, не приведет к выходу на орбиту, но даже 30-секундный полет будет считаться успешным. Основная цель испытания — сбор данных и тестирование всех систем ракеты.

Isar Aerospace, штаб-квартира которой находится в Мюнхене, уже привлекла более 400 миллионов евро инвестиций. В будущем она планирует выпускать до 40 ракет в год для коммерческих запусков спутников.

Компания действует независимо от Европейского космического агентства (ESA), которое традиционно запускает ракеты с космодромов во Французской Гвиане и на мысе Канаверал в США. Если испытания Spectrum пройдут успешно, это станет важным шагом в развитии частной космонавтики Европы.

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