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Жизнь в космосе может заставить людей облысеть, предположили ученые

Daily Mail: в невесомости активируются гены, замедляющие рост волос
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Freepik.com

При длительном пребывании в условиях невесомости у человека повышается активность генов, замедляющих рост волос. Микрогравитация также может усилить окислительный стресс в клетках волосяных стержней, способствуя их поседению. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование Японского агентства аэрокосмических исследований.

По словам ученых, именно эти процессы могли послужить причиной заметного изменения внешности астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Они отправились на орбиту Земли 5 июня на восемь дней, но в итоге провели в космосе 286. Космический корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции с астронавтами на борту 18 марта 2025 года.

Члены экипажа не только заметно похудели, но и утратили естественный цвет волос. Некоторые исследования показали, что микрогравитация приводит к повреждению пигментных клеток волос в ходе окислительного стресса», что является потенциальной причиной их поседения.

Интернет-пользователи также отметили, что во время экспедиции волосы астронавтов значительно поредели. По словам доктора Масахиро Терады, ученого из Японского агентства аэрокосмических исследований, во время долгого пребывания в невесомости у людей повышается активность генов FGF18, ANGPTL7 и COMP, замедляющих деление клеток в волосяных фолликулах. Такие генетические изменения могут привести к истончению и выпадению волос.

Японские ученые также предположили, что при полном «переселении» в космос люди как вид могут полностью утратить волосы. При этом, вероятнее всего, быстрее этот процесс будет проходить у мужчин.

Ранее был найден необычный способ избавиться от «лишних» волос.

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