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Смертельно опасные бактерии научились уничтожать конкурентов, выяснили ученые

Nature: устойчивые к антибиотикам бактерии эволюционировали
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Исследователи Университета Питтсбурга обнаружили, что устойчивые к антибиотикам бактерии Enterococcus faecium за последние несколько лет эволюционировали, приобретя способность уничтожать конкурентов. Это сделало их доминирующим штаммом в медицинских учреждениях по всему миру. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Enterococcus faecium — это вид бактерий, который в норме обитает в кишечнике человека, но может вызывать опасные инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом. Особенно сложно лечить инфекции, вызванные штаммами, устойчивыми к антибиотику ванкомицину. Они часто поражают больничных пациентов, вызывая сепсис, эндокардит и инфекции мочевыводящих путей.

Анализируя данные больниц, ученые выяснили, что с 2017 по 2022 год разнообразие штаммов Enterococcus faecium сократилось: вместо восьми типов осталось всего два, которые теперь вызывают 80% всех случаев инфекции. Эти штаммы приобрели способность вырабатывать бактериоцин — антимикробное вещество, подавляющее другие штаммы бактерий.

Дополнительные исследования показали, что этот процесс происходит не только в отдельных клиниках, но и на глобальном уровне. Хотя новые бактерии не делают болезни пациентов тяжелее, их монополия может в будущем упростить разработку новых методов лечения.

«Мы можем использовать бактериоцин в свою пользу, создавая на его основе новые антибиотики или фаговую терапию», — отметила ведущий автор исследования Дарья Ван Тайна.

Ранее ученые выяснили, что пузырьки в душе помогут бороться с дерматитом.

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