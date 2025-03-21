Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разработан новый способ увеличения урожайности с помощью нанотехнологий

Nexus: разработан способ охлаждения теплиц с помощью нанотехнологий
close
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии разработали новый нанопластик и биоразлагаемую мульчу (слой материала, который укладывают на поверхность почвы для ее защиты), которые помогают пассивно охлаждать теплицы в жарком и засушливом климате, например, на Ближнем Востоке. Применение их технологии позволило снизить температуру в миниатюрных теплицах на 25°C и увеличить урожай китайской капусты почти на 200%. Работа опубликована в журнале Nexus.

Основу покрытия составляет полиэтилен, в который внедрены наночастицы оксида цезия и вольфрама. Эти наночастицы поглощают инфракрасный свет, который способствует перегреву теплицы, при этом практически не влияя на проникновение видимого света, необходимого для фотосинтеза и роста растений.

«Большинство тепличных покрытий, будь то стекло, поликарбонат или полиэтилен, пропускают более 90% света, включая инфракрасное излучение, которое не приносит пользы урожаю, но повышает температуру. Наша цель — создать покрытие, которое впускает полезный свет и блокирует вредный», — отметил профессор Цяоцянь Гань, разработчик нанопластика и специалист по пассивным системам охлаждения.

Однако даже при снижении проникновения инфракрасного света почва продолжает нагреваться от солнечного излучения. Для ее защиты традиционно используют мульчу, отражающую свет. Группа Ганя разработала биоразлагаемую альтернативу из целлюлозной бумаги. По мере роста растений их листья создают тень, и мульча естественным образом разлагается, предлагая экологичное решение для охлаждения теплиц и защиты почвы от микропластика.

«Большинство коммерческих видов мульчи пластиковые и крайне неэкологичны. Они приводят к образованию около 1,5 миллиона тонн отходов, причем более 40% из них не перерабатываются, загрязняя почву микропластиком, который затем может попасть в пищевую цепь», — рассказал постдокторант Янпэй Тянь.

Испытания новых технологий в мини-теплицах в Саудовской Аравии показали отличную сохранность влаги в почве и урожайность, увеличившуюся в три раза по сравнению с традиционными покрытиями. Кроме того, по оценкам команды, их система может снизить энергопотребление на 40% в жарких городах мира, таких как Эр-Рияд и Хьюстон.

В настоящее время исследователи работают над масштабированием технологии для крупных теплиц и других культур.

«Охлаждение теплиц — это очень дорого. Наш подход позволит выращивать больше сельскохозяйственных культур в засушливых регионах, повышая их продовольственную безопасность и одновременно помогая снизить выбросы углерода», — подчеркнул Гань.

Ранее ученые предложили способ генерации электричества за счет вращения Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами