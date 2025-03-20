В России придумали телефон для разговоров под водой

Группа выпускников МФТИ, МГТУ им. Баумана и РГУ им. Косыгина представила телефон, с помощью которого дайверы смогут разговаривать друг с другом голосом. Руководитель проекта Дмитрий Затекин в интервью kp.ru рассказал об устройстве аппарата.

По его словам, звуки голосов передаются непосредственно через воду. По замыслу разработчиков, дайвер произносит фразу, микрофон, закрепленный на горле, улавливает голос, а специальный алгоритм очищает его от помех и преобразует в цифровой сигнал, который передается со скоростью звука. На принимающей стороне он снова превращается в звук — голос собеседника звучит в наушниках.

Ученый рассказал, что система работает на расстоянии до одного километра. Испытания уже успешно провели в бассейне с участием профессионального водолаза. Сейчас технология проходит доработку, после чего планируется ее тестирование в реальных условиях эксплуатации.

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