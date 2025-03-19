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Ученые выяснили, как агрессивный рак полости рта избегает иммунных атак

СТМ: белок POSTN побуждает рак полости рта метастазировать
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Ученые из Университета Гонконга (HKU) и Сычуаньского университета установили, что повышенная активность белка белков POSTN и TGF-β усиливает «агрессивность» рака полости рта. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical and Translational Medicine (СТМ).

Ученые проанализировали образцы тканей 46 пациентов с раком полости рта. Основной целью работы было изучение того, как распространяется плоскоклеточная форма заболевания, наиболее распространенная и агрессивная.

Результаты показали значительные различия между опухолями, метастазировавшими в лимфатические узлы (pLN+ плоскоклеточный рак), и теми, которые были локализованы в одном месте. Опухоли с метастазами демонстрировали ускоренный рост и более высокую инвазивность. Это было связано с генетическими изменениями, влияющими на деление клеток и ремоделирование белковых волокон, окружающих клетки.

Особое внимание исследователей привлек белок POSTN, который реорганизует структурную поддержку опухоли. Высокий уровень POSTN был ассоциирован с повышенным риском метастазирования.

Также было выявлено, что ассоциированные с раком фибробласты (клетки соединительной ткани) играют ключевую роль в процессе распространения заболевания. Такие клетки усиливают передачу сигналов фактора роста TGF-β, что способствует проникновению опухоли в окружающие ткани и усилению защиты от атак иммунной системы.

По словам ученых, подавление передачи сигналов TGF-β может усилить эффективность существующих методов лечения, таких как иммунотерапия. Исследователи также надеются, что их работа вдохновит ученых на дальнейшие исследования и клинические испытания, что приведет к разработке новых способов борьбы с раком полости рта.

Ранее был назван анализ, который может случайно выявить рак почки.

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