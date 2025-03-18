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Назван перекус, который поможет нормализовать уровень холестерина

АJСN: орех пекан в качестве перекуса поможет нормализовать уровень холестерина
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Shutterstock

Ученые из Университета штата Пенсильвания установили, что замена ежедневных перекусов на орехи пекан помогает снизить уровень холестерина в крови и повысить общее качество рациона. Результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании приняли участие 138 взрослых с одним или несколькими признаками метаболического синдрома — гипертонией, ожирением или высокими уровнями холестерина и глюкозы в крови. Возраст добровольцев составил от 25 до 70 лет. Испытуемых случайным образом разделили на две группы: одна группа потребляла по две унции (около 30 граммов) пеканов в день вместо привычных перекусов, а другая продолжала следовать своей обычной диете.

В течение 12 недель ученые регулярно собирали данные о состоянии сосудов участников и отслеживали изменения в их организме по анализам крови.

У участников, потреблявших пеканы, наблюдалось снижение уровня общего холестерина, триглицеридов и холестерина ЛПНП, способного оседать на стенках сосудов. Концентрация «хорошего» холестерина ЛПВП в организме людей из первой группы, напротив, увеличилась. Такие изменения говорили о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Как объясняют исследователи, орех пекан содержит полифенолы — растительные соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Вероятнее всего, именно эти вещества помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов, улучшая кровоток.

Ранее ученые выяснили, что экстракт кешью помогает бороться с ожирением.

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