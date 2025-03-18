В Австралии нашли окаменелость рыбы возрастом 15 миллионов лет

Ученые из Австралии обнаружили новый вид окаменелой пресноводной рыбы под названием Ferruaspis brocksi, возраст которой составляет 15 миллионов лет. Уникальность находки заключается в том, что в окаменелости сохранилось содержимое желудка. Находка описана в научной статье в Journal of Vertebrate Paleontology (JVР).

Ferruaspis brocksi является первым ископаемым представителем пресноводных корюшек (отряд Osmeriformes), найденным в Австралии. До этого открытия ученым не удавалось точно определить, когда эта группа рыб появилась на континенте и как она эволюционировала.

«Обнаружение окаменелости пресноводной рыбы возрастом 15 миллионов лет дает нам уникальную возможность изучить древние экосистемы Австралии и понять эволюцию рыб в эпоху миоцена», — отмечают исследователи.

По словам ученых, находка не только расширяет представление о среде, в которой существовало животное, но и позволяет исследовать поведение древних рыб благодаря хорошо сохранившемуся содержимому желудка.

«Мы теперь знаем, что они питались различными беспозвоночными, причем основным источником пищи были мелкие личинки мошек-призраков (насекомых из семейства Chaoboridae)», — пояснил палеонтолог Австралийского музея и научный сотрудник Университета Нового Южного Уэльса Мэтью МакКарри.

Ученые добавили, на одной из окаменелостей был найден паразит — молодая пресноводная мидия, называемая глохидием, которая прикрепляется к хвосту рыбы для перемещения по течению.

Новый вид был назван Ferruaspis brocksi в честь железистой породы, в которой была найдена окаменелость. «Ferru» происходит от латинского слова «ferrum» (железо), а «brocksi» — от имени известного австралийского палеонтолога, профессора Йохена Дж. Брокса.

Ранее ученые раскрыли секреты выживания глубоководных рыб в экстремальных условиях.